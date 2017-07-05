Зидан интересуется игроком молодежной сборной Германии

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заменой для защитника своей команды Данило, который текущим летом покинет королевский клуб.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" заинтересован в защитнике немецкого "Хоффенхайма" Джереми Тольяне. В 22-летнем беке Зидан видит альтернативу Дани Карвахалю на правом фланге обороны своей команды, а в будущем - игрока основного состава "Реала".

В завершившемся сезоне Тольян забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Хоффенхайм".

Напомним, Зидан попросил Переса приобрести Себальоса уже на этой неделе. | soccernews.ru