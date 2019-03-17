Зидан ищет нового основного голкипера

1 Теги реал мадриддавид де хеаманчестер юнайтедзинедин зидантрансферы

Зидан ищет нового основного голкипера

Зинедин Зидан после возвращения в "Реал" задумался о покупке нового вратаря.

Как сообщает Mirror, француз не верит в нынешнего голкипера команды Тибо Куртуа. По сведениям источника, Зидан попросит клуб подписать Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что у Де Хеа скоро истекает соглашение с "МЮ" и клуб пока не может договориться с ним о продлении.

В этом сезоне Куртуа провел 32 матча, из них в 10 он отстоял на ноль.

Де Хеа сыграл в 37 поединках и также имеет 10 "сухих" матчей.

Читайте также: Стало известно, при каком условии Де Хеа и Рэшфорд продлят свои контракты с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Куртуа на фоне такой дырявой обороны смотрится очень даже неплохо!Зидану пора идти на капитальные меры и наконец продать бездарей и стариков в лице Марсело и Рамоса!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" одолел "Краснодар" и сравнялся с ним по очкам

"Локомотив" одолел "Краснодар" и сравнялся с ним по очкам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 27 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 27 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов