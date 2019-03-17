Зидан ищет нового основного голкипера
Зинедин Зидан после возвращения в "Реал" задумался о покупке нового вратаря.
Как сообщает Mirror, француз не верит в нынешнего голкипера команды Тибо Куртуа. По сведениям источника, Зидан попросит клуб подписать Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что у Де Хеа скоро истекает соглашение с "МЮ" и клуб пока не может договориться с ним о продлении.
В этом сезоне Куртуа провел 32 матча, из них в 10 он отстоял на ноль.
Де Хеа сыграл в 37 поединках и также имеет 10 "сухих" матчей.
Читайте также: Стало известно, при каком условии Де Хеа и Рэшфорд продлят свои контракты с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|27
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|Алавес
|28
|44
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|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|27
|35
|12
|Жирона
|28
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|Эспаньол
|27
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|Леганес
|28
|33
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|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
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|26
|17
|Вильярреал
|27
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|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
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|Уэска
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|22