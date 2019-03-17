Зидан ищет нового основного голкипера

Зинедин Зидан после возвращения в "Реал" задумался о покупке нового вратаря.

Как сообщает Mirror, француз не верит в нынешнего голкипера команды Тибо Куртуа. По сведениям источника, Зидан попросит клуб подписать Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что у Де Хеа скоро истекает соглашение с "МЮ" и клуб пока не может договориться с ним о продлении.

В этом сезоне Куртуа провел 32 матча, из них в 10 он отстоял на ноль.

Де Хеа сыграл в 37 поединках и также имеет 10 "сухих" матчей.

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