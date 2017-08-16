Зидан исключил потерю игроков в текущее трансферное окно
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан исключил потерю своих игроков в текущее трансферное окно.
Об этом, как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" в личной беседе в преддверии ответного матча за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны" уведомил президента своего клуба Флорентино Переса. Так, Зидан попросил босса "Реала" сохранить текущий состав команды на первую часть стартовавшего сезона.
Напомним, Зидан увеличил шансы "Реала" на выигрыш очередного трофея, оставив Бэйла в запасе. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20