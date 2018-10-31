Зидан исключил свое возвращение в "Реал"

27 Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан исключил свое возвращение в "Реал"Известный французский тренер Зинедин Зидан исключил свое возвращение в мадридский "Реал", информирует Football Espana.

По сведениям источника, 46-летний специалист не рассматривает вариант с возобновлением работы со "сливочными". Француз остался недоволен рядом решений, которые принимались руководством королевского клуба во время его работы на "Сантьяго Бернабеу" (например, бессмысленные трансферы, поспешные продажи, вмешательство в работу тренерского штаба и т.д.), поэтому в настоящее время у него в планах не значится возвращение в Мадрид.

Напомним,  в "Реале" определились с приоритетным кандидатом на замену Лопетеги. | soccernews.ru

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Комментарии
Хрыстя Пеналду

Ты прекрасно понял, что я имел в виду, когда писал что Перес купил кубки. Ты считаешь что Перес три года подряд, почти каждый матч с сильным соперником, покупал судей? ______________________________________________________________________________________________________________ Может и не все три, но я тебе дал доказательство, и много судей в отставке подтверди6ли, что никогда бы в жизни не дали бы пенальти на последних секундах матча, когда есть возможность сыграть два дополнительных тайма.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ну хотя бы не как пьянь, который и в масонов верит и в дед мороза наверно. По поводу арбитров, мнение даже среди них не было однозначным. Мое лично мнение, что там было 50 на 50, при чем главным аспектом для того что бы не ставить пенальти, было как раз таки то, что оставалось мало времени до овер таймов. А так, пенальти все таки был, так как была физическая блокировка игрока, который забил бы гол. Удаление Буффона, тоже нет никаких вопросов. Арбитр виновен в том, что поставил пенальти на последних секундах? Вина в том, что до этого так мало кто делал? Напомню, что текущий счет был для Реала, все таки еще не фатальным. Хоть игра в том матче была ужасна. А эпизод с Салахом, ты серьезно? Не один арбитр мира, не дал бы за тот фол, прямую красную. Максимум желтая. Ну очень бредово звучит, что Перес три года, каждый матч покупал судей") И никто этого не заметил, никто не докопался до истины) Это в организации, где американские спец службы расследуют коррупцию, и убирают с должностей всяких Платини)

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Пьянь

Где комментарии по остальным эпизодам? С Атлетико (дважды), с Баварией (трижды), с ПСЖ?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Не полуЧил бы Салах тогда травму, никто бы это нарушение и не вспомнил бы

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Генич

ЩА плешивый за бабками к шейхам поскачет

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты мало случаев с пенальти на последних секундах знаешь, Хрыстя?

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Хрыстя Пеналду

Когда есть ещё два овертайма? ................... Нет, в Лиге Чемпионов не припомню!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Прежде чем дискуссировать - вопрос - Ты тоже реально веришь, что "Перес купил три лч подряд"?)

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Хрыстя Пеналду

Дорогой, покупают не кубки, а покупают судей, именно благодаря якобы их ошибочным решениям, Реал продолжал играть в следующих стадиях!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты прекрасно понял, что я имел в виду, когда писал что Перес купил кубки. Ты считаешь что Перес три года подряд, почти каждый матч с сильным соперником, покупал судей?

Хрыстя Пеналду

...Если ты знаешь такой хоть один такой случай -- предъяви, будь добр.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да вообще, какого хрена под каждой новостью о Реале, столько отбитых на летает? Обсуждайте свои вещи, а не чужие хейтите, хули тут забыли. Под новостями с барс ой, единичны случаи оскорблений, а тут прям дерьмо за дерьмом, весь сброд собирается, что бы свои высеры кинуть.

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Хрыстя Пеналду

Вот скажи, умник, не беру случай с Ливерпулем, в последней ЛЧ, где Рамосу нужно было давать красную карточку на Салахе, в игре с Ювентусом, хоть один бы нормальный судья в мире!!! поставил бы сомнительный пенальти на последней добавленной минуте, да ещё и в плей-офф, и когда ещё можно сыграть два дополнительных тайма по 15 минут?

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Фанат РМ

Потому-что Реал твой дерьмо и ты тоже дерьмо и педик твой Роналду дерьмо

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Откуда у тя столько злости? Обычно чмошники по жизни, на сайтах свою злость вымещают) Мамка поругалась, и ты тут же сайт?

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Вот ты как раз чуть выше в комментарии свою злость выместил

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да ничего я не выместил) вас чмошников зачем трогать то вообще? судя по вашим коментам, вы просто сброд, который хейтит все что модно хейтить, проститутки словесные одним словом. Я пытался с вами норм контактировать, но понял что с мусором надо говорить на их языке) Ты и прочие джамбоны, другого не заслуживаете

Джамбон

А ты кто чмошник?

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Хрыстя Пеналду

Никто и не сомневался. Теперь он как и Гвардиола, согласится идти только в Баварию, Ювентус, или в команды шейхов.

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Пьянь

Ему ЛЧ покупали из года в год, а он еще и недоволен.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Параноик, ты теперь под каждой новостью о Зидане будешь писать свой бред? Либо ты про " покупку лч", что бы потроллить пишешь, либо, если нет, то тогда ты просто наглухо отбитый

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Пьянь

В каждой из выигранных ЛЧ Зидана случался судейский скандал в матче против Реала. Впрочем, ты этого не заметил. Я не задаюсь вопросом, отбитый ты или тролль. Уже давно понятно, что ты идиот.

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Реджиста

Да он полный дебил,зацикленный на своём Реале и гомике Роналде,остальных вещей он просто не хочет замечать,хуля с таким вообще речь вести

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

С твоей тупостью, вообще никого идиотом называть не стоит. Это каким отбитым параноиком надо быть, что бы верить, что в наше время, можно купить ТРИ лч подряд) ты не с палаты пишешь?

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Хрыстя Пеналду

Вот скажи, умник, не беру случай с Ливерпулем, в последней ЛЧ, где Рамосу нужно было давать красную карточку на Салахе, в игре с Ювентусом, хоть один бы нормальный судья в мире!!! поставил бы сомнительный пенальти на последней добавленной минуте, да ещё и в плей-офф, и когда ещё можно сыграть два дополнительных тайма по 15 минут?

Пьянь

ЛЧ 2015-16. Финальный матч с Атлетико - Гол Рамоса из очевидного офсайда. ЛЧ 2016-17 1/4 с Баварией - 2 гола Роналду из офсайда в ответном матче, левое удаление Видаля. 1/2 с Атлетико - гол Роналду из офсайда. ЛЧ-2017-18. 1/8 с ПСЖ - левый пенальти на Кроосе, который был в офсайде, 1/4 с Ювентусом - крайне спорный пенальти на Васкесе, 1/2 с Баварией - первый матч - не назначен пенальти за фол Карвахаля на Левандовский, ответный матч - не назначен пенальти за умышленную игру Марсело, финал с Ливерпулем - никакого наказания Рамосу за фол на Салахе, приведший к тяжелой травме игрока, удар локтем в голову Кариусу.

Хрыстя Пеналду

Ты или глуп, или слепой, если не видел, что три последних года в Лиге Чемпионов скандалы по поводу судейских ошибок, и почему-то только в сторону Реала. Причём, это пишут почти во всех спортивных изданиях мира.

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