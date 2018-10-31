Зидан исключил свое возвращение в "Реал"

Известный французский тренер Зинедин Зидан исключил свое возвращение в мадридский "Реал", информирует Football Espana.

По сведениям источника, 46-летний специалист не рассматривает вариант с возобновлением работы со "сливочными". Француз остался недоволен рядом решений, которые принимались руководством королевского клуба во время его работы на "Сантьяго Бернабеу" (например, бессмысленные трансферы, поспешные продажи, вмешательство в работу тренерского штаба и т.д.), поэтому в настоящее время у него в планах не значится возвращение в Мадрид.

Напомним, в "Реале" определились с приоритетным кандидатом на замену Лопетеги. | soccernews.ru