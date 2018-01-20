Зидан исключил свой уход в отставку

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Зидан исключил свой уход в отставку

Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что не намерен уходить в отставку и рассказал о трансферных планах клуба.

"У нас нет планов подписывать кого-либо этой зимой. Нам нужно продолжать делать то, что мы умеем делать хорошо, но при этом нам необходимо прибавлять в некоторых аспектах.

Подать в отставку? Я никогда не выбрасываю белый флаг. Мы продолжим сражаться, мы никогда не сдаемся" - приводит слова Зидана AS.

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