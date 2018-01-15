Зидан исключил возможность подписания двух топовых нападающих

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан исключил возможность подписания своим клубом двух топовых нападающих.

Так, по сведениям elbernabeu.com, агенты предлагали "сливочным" в зимнее трансферное окно Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала" и Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". Однако наставник королевского клуба напрочь отказался от подписаний чилийца и габонца.