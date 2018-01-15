Зидан исключил возможность подписания двух топовых нападающих

Теги зинедин зиданреал мадридпьер-эмерик обамеянгборуссия дортмундарсенал лондоналексис санчес

Зидан исключил возможность подписания двух топовых нападающихГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан исключил возможность подписания своим клубом двух топовых нападающих.

Так, по сведениям elbernabeu.com, агенты предлагали "сливочным" в зимнее трансферное окно Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала" и Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". Однако наставник королевского клуба напрочь отказался от подписаний чилийца и габонца.

Напомним, стало известно, сколько по новому контракту будет зарабатывать Зидан. | soccernews.ru

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