Зидан: "Иско играет как на улице, и мне это нравится"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан восхитился игрой полузащитника своей команды Иско в игре 7-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (2:0), в котором тот оформил дубль.

"Иско знает, что является важным для "Реала" футболистом. Он играет как на улице, и мне это нравится. Он не беспокоится насчёт того, что у него может что-то не получиться, обладая терпением. В последнее время он получает большое наслаждение от футбола, и я рад, что мы видим в деле лучшего Иско", - сказал он. | http://soccernews.ru