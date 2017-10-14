Зидан: "Иско помог перевернуть ход матча с "Хетафе"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча восьмого тура Примеры против "Хетафе".
"Мы провели хороший, интенсивный матч. После забитого гола немного расслабились, но вышедший на поле Иско помог перевернуть ход встречи. Играли хорошо, но не идеально. Первые голы в сезоне забили Бензема и Роналду, рад за них. Мы могли потерять очки, но это нормально, что в чемпионате каждый матч становится испытанием, ведь все по-особенному настраиваются на "Реал". Сегодня было важно взять три очка" - цитирует Зидана AS.
Не пропустите видеообзор матча "Хетафе" - "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Реал Мадрид
|8
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|4
|Севилья
|8
|16
|5
|Валенсия
|7
|15
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Леганес
|7
|11
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|10
|Вильярреал
|7
|10
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|7
|1