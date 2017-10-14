Зидан: "Иско помог перевернуть ход матча с "Хетафе"

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Зидан: "Иско помог перевернуть ход матча с "Хетафе"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча восьмого тура Примеры против "Хетафе".

"Мы провели хороший, интенсивный матч. После забитого гола немного расслабились, но вышедший на поле Иско помог перевернуть ход встречи. Играли хорошо, но не идеально. Первые голы в сезоне забили Бензема и Роналду, рад за них. Мы могли потерять очки, но это нормально, что в чемпионате каждый матч становится испытанием, ведь все по-особенному настраиваются на "Реал". Сегодня было важно взять три очка" - цитирует Зидана AS.

Не пропустите видеообзор матча "Хетафе" - "Реал". | http://soccernews.ru

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