Зидан изменил свое мнение о Бэйле

Теги реал мадридгарет бэйлзинедин зидан

Зидан изменил свое мнение о Бэйле
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан изменил свое мнение о нападающем Гарете Бэйле и теперь доволен им, сообщает ESPN.

По сведениям издания, наставник удовлетворен тем, как футболист работает на тренировках, а также проводит матчи.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел три матча в чемпионате Испании, забил два гола и сделал результативную передачу.

Ранее Зидан публично высказывался, что "Реалу" нужно расстаться с Бэйлом. Впрочем, трансфер форварда в китайский клуб не состоялся.

Не пропустите: Зидан договорился с Мбаппе о переходе в "Реал". | http://soccernews.ru
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