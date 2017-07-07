Зидан изменил свою позицию по Данило
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан изменил свою позицию по защитнику своей команды Данило.
Как информирует испанская пресса, если раньше наставник "сливочных" был не против ухода бразильца, то теперь он намерен сохранить его. Однако это явно не вписывается в планы самого футболиста, который желает уже в новой команде стать игроком основного состава и завоевать место в своей национальной сборной в преддверии Чемпионата Мира 2018 года.
Вполне возможно, что свою позицию Зидан поменял из-за того, что клубу до начала предсезонной подготовки так и не удалось найти замену Данило.
Напомним, Мората остался разочарован действиями "Реала". | soccernews.ru
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