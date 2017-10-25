Зидан: "Как игрок я был лучше, нежели тренер"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на интересный вопрос одного из испанских журналистов.

"Кто лучше - Зидан-игрок или Зидан-тренер? Хороший вопрос. Пожалуй, я был лучше, как игрок, так как я занимался футболом 35 лет, а тренером работаю всего 18 месяцев", - цитирует наставника королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан рассказал о секрете успехов "Реала". | soccernews.ru