Зидан: "Как тренер Симеоне лучше, чем футболист"

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Зидан: "Как тренер Симеоне лучше, чем футболист"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий матч с "Атлетико" в рамках Кубка международных чемпионов.

"Фанаты останутся довольны этой игрой. Для "Реала" она важна, ведь мы хотим хорошо представить столицу Испании.

Симеоне? Как тренер он лучше, чем футболист. Он хорошо делает свою работу, обладает характером и всегда пытается выполнять свою работу качественно", - приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Поединок между "Реалом" и "Атлетико" состоится 27 июля в 2:30 (мск).

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