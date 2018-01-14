Зидан: "Когда-то мы должны будем победить"

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Зидан: "Когда-то мы должны будем победить"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о череде неудач, которая постигла его команду.

"Во всех негативных вещах, которые происходят с нами, мы будем искать что-то позитивное. Мы должны будем когда-то победить. Мы знаем ситуацию, в которой находимся, и с каждым днем она усложняется, поэтому мы даже не думаем о Ла Лиге, мы просто готовимся к следующему матчу", - цитирует наставника "сливочных" goal.com.

Напомним, Зидан не смог найти объяснений поражению от "Вильярреала". | soccernews.ru

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