Зидан: "Контракт с "Реалом" ничего не значит"

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Зидан: "Контракт с "Реалом" ничего не значит"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что долгосрочный контракт с мадридским клубом никак не спасёт его от возможного увольнения.

"Я просто иду от матча к матчу, от года к году. Я не могу думать о двух или трёх годах здесь, даже имея контракт, который ничего не значит" - цитирует Зидана Goal.com.

По информации СМИ, французский наставник продлил контракт с "Реалом" до 2020 года.

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