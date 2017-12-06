Зидан: "Критика меня действительно не беспокоит и не раздражает"

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Зидан: "Критика меня действительно не беспокоит и не раздражает"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своем отношении к критике в адрес команды.

По словам специалиста, его не тревожат такие моменты.

"Критика меня действительно не беспокоит и не раздражает. Она – реальность нашей работы. Журналисты приходят на пресс-конференцию, чтобы сказать, что дела не обстоят соответствующим образом. Но мы должны сохранять спокойствие, а я сам меняться не собираюсь", — сказал француз. 

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