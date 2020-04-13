Зидан купил медицинское оборудование для больницы в Алжире

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Зидан купил медицинское оборудование для больницы в Алжире

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выделил средства на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает RMC.

По данным источника, специалист через свой благотворительный фонд пожертвовал пять наборов для реанимации, респираторы, мониторы и другое медицинское оборудование для больницы алжирского города Беджайя.

Напомним, что родители Зидана в 1953 году переехали из Алжира в Париж перед началом войны.

По последним данным, в Алжире зарегистрировано 1983 случая заражения коронавирусом. Погибло 313 человек.

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