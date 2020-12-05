Зидан лично участвует в переговорах с Собослаи

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Зидан лично участвует в переговорах с Собослаи

"Реал" нацелился на хавбека "РБ Зальцбурга" Доминика Собослаи.

По сведениям Bild, на покупке 20-летнего венгра настаивает тренер "Реала" Зинедин Зидан. Отмечается, что француз лично связывался с футболистом, чтобы уговорить его перейти в мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что к игроку также проявляют интерес "Арсенал", "Бавария", "Милан", ПСЖ и "РБ Лейпциг".

В этом сезоне Собослаи провел 17 игр, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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