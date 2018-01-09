Зидан: "Люди ошибаются, когда думают, что мне всё легко даётся"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поразмышлял о своей работе у руля мадридской команды.

"Я больше не игрок "Реала". Этого Зидана больше не существует. Теперь есть Зидан-тренер, которому нужно заново строить свою карьеру. Меня не спасёт то, чего я добился в этом клубе как игрок. Я знаю, что однажды закончу работать в "Реале", поэтому должен воспользоваться возможностью преуспеть. Я знаю, что не проработаю здесь десять лет. Давление извне никак на меня не действует. Я закрываюсь щитом и ничто не может мне навредить. У меня в "Реале" большая ответственность, но когда я прихожу домой, я переключаюсь. Люди могут думать, что мне всё легко даётся, что я тренирую инстинктивно, но они ошибаются. Игрок я или тренер - я всегда усердно тружусь" - приводит слова Зидана France Football.

Напомним, что "Реал" под руководством французского наставника за два года выиграл 8 трофеев.

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