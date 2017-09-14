Зидан: "Мало-помалу мы видим прежнего Бэйла"

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Зидан: "Мало-помалу мы видим прежнего Бэйла"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил игру полузащитника Гарета Бэйла, на счету которого голевая передача в игре Лиги Чемпионов с АПОЭЛем (3:0).

"В первом тайме мы сыграли не лучшим образом, во втором – очень хорошо. Победить на старте турнира и сыграть на ноль – это важно.

Бэйл способен играть на нескольких позициях, в том числе слева. Сегодня он показал свою универсальность. Мы начали с Роналду и Бэйлом в атаке, потом Гарет поменял позицию.

Мало-помалу мы видим прежнего Бэйла. В прошлом сезоне он пропустил четыре месяца, но хорошо провел предсезонку, обошелся без травм, сыграл много матчей. Мы еще увидим настоящего Гарета, ведь он продолжает прибавлять. Доволен тем, как он сыграл сегодня", - сказал Зидан. | http://soccernews.ru

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