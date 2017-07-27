Зидан: "Манчестер Сити" здорово реализовал свои моменты"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча Международного кубка чемпионов против "Манчестер Сити" (1:4).

По словам специалиста, его подопечные еще не набрали оптимальных кондиций.

"Я недоволен только поражением. Играли мы неплохо, плохим вышел только результат. Очевидно, мы еще не набрали оптимальных кондиций. Не вижу смысла обсуждать что-то еще. "Манчестер Сити" здорово реализовал свои моменты. Нам нужно улучшать свою игру.

Здорово, что удалось выпустить на 30 минут игроков молодежной сборной Испании. Мы также довольны тем, что обошлось без травм. Сейчас в лазарете находится только Кроос. "Реал" не любит проигрывать, и в этой игре мы смотрелись не лучшим образом, допустили несколько заметных ошибок", - сказал он. | http://soccernews.ru