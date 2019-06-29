Зидан мастерски забил гол в ворота женской команды

1 Теги зинедин зиданфранцияреал мадрид

Зидан мастерски забил гол в ворота женской команды

Экс-игрок сборной Франции Зинедин Зидан участвовал в благотворительном матче против женской команды.

На 17-й минуте он забил интересный гол в ворота соперника. Француз пробежал через всё поле, сделал серию финтов и забил мяч после ассиста партнера.

Видео гола он выложил в своем инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от zidane (@zidane)

Напомним, на данный момент 47-летний специалист возглавляет мадридский "Реал". За всю карьеру он выступал за "Канн", "Бордо", "Ювенус" и "Реал".

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