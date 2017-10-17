Зидан: "Матчи с "Тоттенхэмом" - своеобразные финалы"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

"Мы хотим продлить беспроигрышную домашнюю серию в Лиге Чемпионов, и каждый ради этого работает в поте лица. Команда готова добиваться новых целей. Нам будет противостоять очень хороший соперник, к которому мы относимся с большим уважением. Сейчас нам предстоит пройти два сложных теста - два матча с "Тоттенхэмом". Это будут своеобразные финалы, так как у команд равное количество очков. Думаю, матч понравится всем, кто любит футбол. Надеюсь, мы выиграем" - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Реал" - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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