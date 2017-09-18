Зидан: "Майораль сыграл феноменально"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1).

Особое внимание наставник уделил 20-летнему форварду Борхе Майоралю, забил один мяч и сделал результативную передачу.

"Майораль - часть команды. Он молод, но я знаю, на что способен Борха. Он показал, что играет важную роль для нас. Его гол крайне важен, но самое главное - Майораль сыграл феноменально. Он хорошо двигался и помог забить победный мяч", - сказал он. | http://soccernews.ru