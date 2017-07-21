Зидан: "Мбаппе - не мой игрок"

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Зидан: "Мбаппе - не мой игрок"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан расхвалил игру нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе - 18-летний талант. Он очень силён и обладает характером. Свои игровые качества он демонстрировал по ходу всего минувшего сезона. Но он не мой игрок, поэтому о большем сказать не могу", - сказал он.

По информации СМИ, именно "Реал" является главным претендентом на приобретение француза.

Читайте: У Зидана и Переса разошлись позиции по усилению "Реала" | http://soccernews.ru

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