Зидан: "Мбаппе - не мой игрок"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан расхвалил игру нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе - 18-летний талант. Он очень силён и обладает характером. Свои игровые качества он демонстрировал по ходу всего минувшего сезона. Но он не мой игрок, поэтому о большем сказать не могу", - сказал он.

По информации СМИ, именно "Реал" является главным претендентом на приобретение француза.

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