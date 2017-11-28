Зидан: "Мбаппе сможет проявить себя на Чемпионате Мира"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что форварду сборной Франции Килиану Мбаппе удастся проявить себя с наилучшей стороны на предстоящем Чемпионате Мира в России.

" Мбаппе? Я думаю, что он - игрок с большим будущим. Он - очень молодой футболист, который сможет проявить себя во время предстоящего Чемпионата Мира ", - приводит слова французского наставника "сливочных" le10sport.

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