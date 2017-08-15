Зидан: "Меня расстраивает дисквалификация Роналду"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду, который толкнул арбитра в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны".

"Я расстроен. Это неправильно. Что бы ни сделал Роналду, пропустить пять матчей - это слишком много для него. Тем более, когда смотришь на этот инцидент, думаешь - как они могли дать пять матчей за такое? Надеюсь, комитет изучит ситуацию" - приводит слова Зидана AS.

Ранее стало известно, что "Реал" подаст апелляцию на дисквалификацию Роналду.

Не пропустите: Зидан: "Барселона" - хорошая команда, которая может доставить неприятности в любую минуту". | http://soccernews.ru