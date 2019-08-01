Зидан: "Мне надоело отвечать на вопросы о Бэйле"

Теги реал мадридзинедин зидангарет бэйл

Зидан: "Мне надоело отвечать на вопросы о Бэйле"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан во время пресс-конференции после матча Audi Cup против "Фенербахче" раздражительно реагировал на вопросы о вингере команды Гарете Бэйле.

"Я не знаю о том, что Бэйл играл в гольф. Надеюсь, он тренировался. Я не хочу комментировать это. Мы обсудим всё, когда вернёмся в Мадрид. Я не собираюсь мешать людям делать свои дела. У нас у всех есть свои обязанности. Я не лезу в его личную жизнь. Ещё один вопрос? Это неуважительно. Вы не сможете поставить меня в неудобное положение. Я больше не буду говорить об этом. Думаю, вам уже надоели мои ответы. Мне это точно надоело", - цитирует Зидана AS.

Ранее стало известно, что Бэйл играл в гольф в то время, когда "Реал" проигрывал "Тоттенхэму" в полуфинале Audi Cup. До этого французский тренер объяснил отсутствие валлийца в заявке плохой формой.

Напомним, что 30-летний футболист был близок к переходу в китайский "Цзянсу Сунин", но в последний момент президент "бланкос" Флорентино Перес отменил сделку.

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