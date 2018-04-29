Зидан: "Мне не интересен вариант с игрой Каземиро в центре защиты"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о возможной игре полузащитника своей команды Каземиро в обороне в ответном матче Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Вчерашнее выступление Каземиро в центре защиты связано с желанием предоставить отдых основным игрокам на этой позиции. Мы решили оставить Серхио Рамоса дома, Варан имеет небольшие проблемы со здоровьем, и единственным вариантом было его выступление с Хесусом Вальехо в центре. Я больше не буду повторять этого. Мне не интересен вариант с игрой Каземиро в обороне", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Зидан высказался о предстоящей игре с "Баварией". | soccernews.ru