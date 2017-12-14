Зидан: "Мне не нужен новый форвард, с Бензема все в порядке"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он по-прежнему доволен нападающим Каримом Бензема.

"Я не буду просить руководство клуб искать нового форварда. С Бензема все в порядке. Кто-то думает, что он должен забивать голы в каждом матче. Я считаю, что он хорошо сыграл в матче с "Аль-Джазиром", но ему просто не везло", - приводит слова Зидана Marca.

В этом сезоне 29-летний Бензема провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

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