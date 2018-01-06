Зидан: "Мне не нужен новый вратарь"

Теги атлетик бильбаозинедин зиданреал мадридкепа аррисабалага

Зидан: "Мне не нужен новый вратарь"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что он не заинтересован в покупке голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

"Я читал про слухи о "Реале" и Кепе. Но мне не нужен новый вратарь. В июне, возможно, потребуется усиление некоторых позиций, и тогда мы всё обсудим. Но сейчас я не вижу в этом необходимости. Я также уже говорил, что не хочу, чтобы кто-то ушёл от нас. До 31 января к нам может кто-то перейти, но мне никто не нужен. Несмотря на трудности, я доволен имеющимся составом" - цитирует Зидана El Mundo Deportivo.

Не пропустите: "Атлетик" препятствует переходу Аррисабалаги в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Это пи*дец!!! Касилью же выставили на трансфер!!!

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов