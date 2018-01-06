Зидан: "Мне не нужен новый вратарь"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что он не заинтересован в покупке голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

"Я читал про слухи о "Реале" и Кепе. Но мне не нужен новый вратарь. В июне, возможно, потребуется усиление некоторых позиций, и тогда мы всё обсудим. Но сейчас я не вижу в этом необходимости. Я также уже говорил, что не хочу, чтобы кто-то ушёл от нас. До 31 января к нам может кто-то перейти, но мне никто не нужен. Несмотря на трудности, я доволен имеющимся составом" - цитирует Зидана El Mundo Deportivo.

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