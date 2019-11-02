Зидан: "Мне не нужно убеждать Бэйла остаться"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о будущем вингера Гарета Бэйла.
"Бэйл - игрок "Реала". Мне не нужно убеждать Бэйла остаться в клубе. Он уже вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам.
Он чувствует себя лучше, однако ближайшую игру он пропустит", - приводит слова Зидана AS.
Напомним, что между Зиданом и Бэйлом конфликт, из-за которого валлиец хочет покинуть клуб.
В этом сезоне на счету Бэйла два гола и две результативные передачи в 7 играх.
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СМИ: "Реал" хочет, чтобы Зидан наладил отношения с Бэйлом
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|Леванте
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|11
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|11
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|11
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