Зидан: "Мне не нужно убеждать Бэйла остаться"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о будущем вингера Гарета Бэйла.

"Бэйл - игрок "Реала". Мне не нужно убеждать Бэйла остаться в клубе. Он уже вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам.

Он чувствует себя лучше, однако ближайшую игру он пропустит", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что между Зиданом и Бэйлом конфликт, из-за которого валлиец хочет покинуть клуб.

В этом сезоне на счету Бэйла два гола и две результативные передачи в 7 играх.

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