Зидан: "Мне не нужны новые игроки"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своих планах на текущее трансферное окно.

" Мне никто больше не нужен. У меня есть команда и игроки, в которых я верю. В каждом сезоне наступают сложные моменты, но у нас есть все, чтобы двигаться вперед. Посмотрим, что произойдет в конце сезона. На сегодняшний день возможны лишь некоторые изменения в составе ", - цитирует наставника "сливочных" le10sport.

Напомним, Перес остановился на кандидатурах двух игроков в качестве усиления атаки "Реала" в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru