Зидан: "Мне не нужны новые игроки"

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Зидан: "Мне не нужны новые игроки"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своих планах на текущее трансферное окно.

"Мне никто больше не нужен. У меня есть команда и игроки, в которых я верю. В каждом сезоне наступают сложные моменты, но у нас есть все, чтобы двигаться вперед. Посмотрим, что произойдет в конце сезона. На сегодняшний день возможны лишь некоторые изменения в составе", - цитирует наставника "сливочных" le10sport.

Напомним, Перес остановился на кандидатурах двух игроков в качестве усиления атаки "Реала" в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru

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