Зидан: "Мне не все нравится в системе видеоповторов"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, как он относиться к системе видеоповторов (VAR).

"Технология еще совершенствуется. Это очень хорошо. Однако, если говорить о деталях, то мне не все в ней нравится", - цитирует Зидана AS.

Напомним, что VAR будет использоваться в матчах Клубного Чемпионата Мира, в полуфинале которого "Реал" сыграет с "Аль-Джазирой" 13 декабря.

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