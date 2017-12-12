Зидан: "Мне не все нравится в системе видеоповторов"

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Зидан: "Мне не все нравится в системе видеоповторов"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, как он относиться к системе видеоповторов (VAR).

"Технология еще совершенствуется. Это очень хорошо. Однако, если говорить о деталях, то мне не все в ней нравится", - цитирует Зидана AS.

Напомним, что VAR будет использоваться в матчах Клубного Чемпионата Мира, в полуфинале которого "Реал" сыграет с "Аль-Джазирой"  13 декабря. 

Не пропустите: Зидан поделился ожиданиями от участия в Клубном Чемпионате Мира. | http://soccernews.ru

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