Зидан: "Мне неприятно, когда фанаты освистывают Бензема"

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Зидан: "Мне неприятно, когда фанаты освистывают Бензема"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан попросил болельщиков не освистывать нападающего Карима Бензема.

"Карим старался как можно быстрее вернуться в строй. Теперь он снова в составе. Единственное, что доставляет ему удовольствие, – это выход на поле. Здорово, что он готов играть. Впрочем мне неприятно, когда фанаты освистывают Бензема. Нам необходима поддержка фанатов. Конечно же у них есть право на собственное мнение, но я хочу, чтобы фаны были на нашей стороне на протяжении всего матча", - приводит слова Зидана Goal.com.

В этом сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 21 матч и забил 5 голов.

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