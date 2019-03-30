Зидан: "Мне очень нравится Погба"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба.

"Мне очень нравится этот футболист. Я знаком с ним лично. Это действительно особенный игрок. Он может обороняться, атаковать, выстраивать игру. Но сейчас Погба выступает за "Манчестер Юнайтед". И мы должны уважать этот факт. Впрочем, если в будущем он будет готов сменить клуб, "Реал", несомненно, будет заинтересован в его трансфере", - приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах за "МЮ".

Контракт француза с "красными дьяволами" истекает в 2021 году. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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