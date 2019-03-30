Зидан: "Мне очень нравится Погба"

Теги манчестер юнайтедреал мадридзинедин зиданполь погбатрансферы

Зидан: "Мне очень нравится Погба"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба.

"Мне очень нравится этот футболист. Я знаком с ним лично. Это действительно особенный игрок. Он может обороняться, атаковать, выстраивать игру. Но сейчас Погба выступает за "Манчестер Юнайтед".  И мы должны уважать этот факт. Впрочем, если в будущем он будет готов сменить клуб, "Реал", несомненно, будет заинтересован в его трансфере", - приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах за "МЮ".

Контракт француза с "красными дьяволами" истекает в 2021 году. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Не пропустите: Зидан провёл личную беседу с Марсело. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" взял верх над "Фулхэмом" и возглавил турнирную таблицу АПЛ

"Манчестер Сити" взял верх над "Фулхэмом" и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
2 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов