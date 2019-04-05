Зидан: "Мне жаль тех, кто говорит, что Модрич не заслужил "Золотой мяч"

12 Теги реал мадридзинедин зиданлука модрич

Зидан: "Мне жаль тех, кто говорит, что Модрич не заслужил "Золотой мяч"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (1:2).

"Говорят, что "Реал" ужасно сыграл с "Валенсией", но это не так. Безусловно, наша игра нуждается в улучшении, и мы работаем над этим. Я вернулся в "Реал", чтобы команда вновь добивалась побед. У нас осталось восемь матчей до конца сезона.

Мы принимаем тот факт, что на стадион стало ходить меньше зрителей. Но не нужно забывать, чего добились эти игроки. Мне жаль тех, кто говорит, что Модрич не заслужил "Золотой мяч", - цитирует Зидана Marca.

После 30 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

В нынешнем сезоне 33-летний Модрич провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. 

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Бывший полузащитник "Реала" Гути сравнил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси. ______________________________________________________________________________________________________________________________ — Криштиану или Месси? Это правда, что недавно в "твиттере" я написал, что выбираю Месси, но я также высоко оцениваю то, что сделал Криштиану. Это потрясающе, что в эпоху Месси Роналду выиграл пять "Золотых мячей"

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Бывший главный тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" Радомир Антич выразил мнение, что полузащитник "Реала" Лука Модрич не заслуживал награды "Золотой мяч" лучшему игроку планеты в прошлом году. _______________________________________________________________________________________________________________________________ — С каких это пор Модрич стал лучшим плеймейкером, если он даже не отдает голевые передачи? Не говоря уже о его „Золотом мяче“. В нем нет никакого смысла. Ведь он не забивает и не отдает голевые передачи, — приводит слова Антича El Mundo Deportivo.

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jugulator
Пьянь

Сестра Роналду после вручения ЗМ Модричу косвенно подтвердила, что Золотые мячи покупает Перес. Поэтому нет сомнений, как именно вручается эта награда последние три года.

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Mutaloff
Mutaloff

Роналду-человек гений!Своей игрой и отношением к делу он изо дня в день доказывает свою силу,по моему мнению спорным может быть только ЗМ 2013,как и у Месси 2010,в год 2013 ЗМ должен был получить Рибери,тот сезон был его пиком и тогда он был сильнее Месси и Роналду,а в 2010-кто-то из пары Снейдер,Хави,Иньеста!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вот тебе головоломка: Считается, что Пеле и Марадонна - лучшие футболисты мира всех времён. Совсем недавно всемирно признанный мэтр футбола Алекс Фергюсон сказал, что Месси лучше Диего Марадоны, а вот про Роналду ни слова, хотя с ним работал в «Манчестер Юнайтед»... Тебе остается решить уравнение с одним неизвестным))

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jugulator
Пьянь

У Роналду в 2016 и 2017 - левейшие ЗМ.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

В твоем маня мирке, Перес три года подряд скупает золотые мячи и лч, все нормально с головой?)

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jugulator
Пьянь

«Футбол болен из-за мафии и чёртовых денег. Как и многие другие, я хочу увидеть справедливость. Сила бога выше всей этой гнили. Бог никогда не ошибается», — написала Авейру в своём «инстаграме». А теперь попробуй своими куриными мозгами сложить два плюс два.

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Azoma

С каких пор сестра Роналду что то решает в футбольном мире?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Она так же как ты сделала. Ты ведь тоже, когда твой Месси не выигрывает,,винишь чуть ли не масонов в этом. Тоже все всё купили, все нечестно. И?

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jugulator
Пьянь

Я же говорю, мозги куриные у тебя. Не способны на простейшие логические вычисления.

Mutaloff
Mutaloff

Если говорить о совокупности,то конечно,все бы топ игроки получали ЗМ,Иниеста,Рауль,Хави,Снейдер и другие в свое время были достойны!Но трофеи это не главный фактор для победы,решает личная статистика,а Модрич не выделялся не по одному из показателей,даже по ассистам,хотя это его прямая обязанность!Отборы,перехваты,голы,ключевые передачи все это хуже чем у других футболистов,да и 2 часть 2018 он провел слабо,очень слабо!Подводя итог моих слов,то по моему мнению нужно вводить спец.награду,которую получали бы игроки которые на протяжении всей карьеры играли стабильно,а ЗМ должен вручаться именно по итогам конкретного года!

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5 Валенсия Валенсия 30 46
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