Зидан: "Мне жаль тех, кто говорит, что Модрич не заслужил "Золотой мяч"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (1:2).
"Говорят, что "Реал" ужасно сыграл с "Валенсией", но это не так. Безусловно, наша игра нуждается в улучшении, и мы работаем над этим. Я вернулся в "Реал", чтобы команда вновь добивалась побед. У нас осталось восемь матчей до конца сезона.
Мы принимаем тот факт, что на стадион стало ходить меньше зрителей. Но не нужно забывать, чего добились эти игроки. Мне жаль тех, кто говорит, что Модрич не заслужил "Золотой мяч", - цитирует Зидана Marca.
После 30 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.
В нынешнем сезоне 33-летний Модрич провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23