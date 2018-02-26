Зидан: "Много разговариваем с Роналду, он знает, что должен отдыхать"

Теги реал мадридзинедин зиданкриштиану роналду

Зидан: "Много разговариваем с Роналду, он знает, что должен отдыхать"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о предоставлении отдыха ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду.

"Он очень хорошо себя знает, и мы много говориv с ним. Очень важно, чтобы Криштиану всегда находился наверху. Он знает, что время от времени он должен отдыхать. Сезон - очень длинный. Кроме того, в конце сезона он сыграет на Чемпионате Мира", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан прокомментировал травму Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Конечно, ведь Рон очень и очень много работает, и постоянно совершествуется.

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