Зидан: "Много разговариваем с Роналду, он знает, что должен отдыхать"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о предоставлении отдыха ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду.

" Он очень хорошо себя знает, и мы много говориv с ним. Очень важно, чтобы Криштиану всегда находился наверху. Он знает, что время от времени он должен отдыхать. Сезон - очень длинный. Кроме того, в конце сезона он сыграет на Чемпионате Мира ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан прокомментировал травму Неймара. | soccernews.ru