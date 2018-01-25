Зидан: "Мое будущее в "Реале" зависит от матчей с ПСЖ"

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Зидан: "Мое будущее в "Реале" зависит от матчей с ПСЖ"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что его будущее в  клубе зависит от противостояния с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Зависит ли мое будущее в "Реале" от матчей с ПСЖ? Конечно, это очевидно. Я несу ответственность за этот результат, ведь я тренер. Поэтому я должен найти решения, я должен заняться ситуацией, я буду постоянно бороться, продолжать работать, пытаться искать способы, которые позволят сделать команду лучше.

Я не жалею о том, что не выпустил некоторых игроков в матче с "Леганесом". Некоторым футболиста нужно было отдохнуть. На бумаге мы были фаворитами, а в первом тайме мы себя таковыми не показали", - сказал наставник.

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