Зидан: "Мое будущее в "Реале" зависит от матчей с ПСЖ"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что его будущее в клубе зависит от противостояния с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Зависит ли мое будущее в "Реале" от матчей с ПСЖ? Конечно, это очевидно. Я несу ответственность за этот результат, ведь я тренер. Поэтому я должен найти решения, я должен заняться ситуацией, я буду постоянно бороться, продолжать работать, пытаться искать способы, которые позволят сделать команду лучше.

Я не жалею о том, что не выпустил некоторых игроков в матче с "Леганесом". Некоторым футболиста нужно было отдохнуть. На бумаге мы были фаворитами, а в первом тайме мы себя таковыми не показали", - сказал наставник.

Читайте: "Леганес" сенсационно выбивает "Реал" из Кубка Испании | soccernews.ru