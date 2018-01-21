Зидан: "Моя позиция с руководством совпадает - зимой "Реал" не будет подписывать новых игроков"

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Зидан: "Моя позиция с руководством совпадает - зимой "Реал" не будет подписывать новых игроков"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал об отсутствии трансферных планов у своего клуба на текущую зиму.

"У меня никогда не было проблем с клубом. Мы все делаем согласованно. Если вы спросите меня, то между клубом и мной нет разницы во мнениях. Мы не собираемся подписываться новых игроков этой зимой", - цитирует наставника "сливочных" Express.

Напомним, Зидан высказался о ситуации с Себальосом. | soccernews.ru

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