Зидан может быть уволен по итогам матчей с ПСЖ
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может быть уволен со своего поста по итогам матчам его команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.
Как информирует El Mundo Deportivo, будущее 45-летнего специалиста в королевском клубе во многом будет зависеть от результата противостояния с парижанами. Несмотря на получаемую поддержку со стороны руководства "сливочных", текущий сезон может стать последним для наставника в "Реале", если его подопечные не выйдут в 1/4 финала ЛЧ.
Напомним, Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru
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