Зидан может быть уволен по итогам матчей с ПСЖ

Теги реал мадридпсжзинедин зидан

Зидан может быть уволен по итогам матчей с ПСЖГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может быть уволен со своего поста по итогам матчам его команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Как информирует El Mundo Deportivo, будущее 45-летнего специалиста в королевском клубе во многом будет зависеть от результата противостояния с парижанами. Несмотря на получаемую поддержку со стороны руководства "сливочных", текущий сезон может стать последним для наставника в "Реале", если его подопечные не выйдут в 1/4 финала ЛЧ.

Напомним, Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

По любому до конца дойдет! После сезона сам уйдет!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов