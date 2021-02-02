Зидан может избежать увольнения из "Реала", но при одном условии

Наставник "Реала" Зинедин Зидан имеет шанс сохранить свой пост.

По сведениям AS, французский специалист избежит увольнения, если выиграет с командой Лигу Чемпионов.

В рамках 1/8 финала ЛЧ "Реал" встретится с "Аталантой". Игры запланированы на 24 февраля и 10 марта.

Напомним, что "Реал" уже вылетел из Кубка и Суперкубка Испании, а в Примере отстает от лидирующего "Атлетико" на 10 очков.

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