Зидан может изменить свое решение касательно будущего Браима Диаса

Зимний новичок "Реала" Браим Диас впечатлил своей игрой Зинедина Зидана.

Как сообщает Marca, Зидан может изменить свое решение по 19-летнему игроку и оставить его в команде на следующий сезон.

Напомним, ранее появилась информация, что Диас отправится в аренду в другой клуб.

"Реал" приобрел Диаса у "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. В составе "сливочных" он принял участие в пяти матчах и отметился одним ассистом.

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