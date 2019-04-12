Зидан может изменить свое решение касательно будущего Браима Диаса
Зимний новичок "Реала" Браим Диас впечатлил своей игрой Зинедина Зидана.
Как сообщает Marca, Зидан может изменить свое решение по 19-летнему игроку и оставить его в команде на следующий сезон.
Напомним, ранее появилась информация, что Диас отправится в аренду в другой клуб.
"Реал" приобрел Диаса у "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. В составе "сливочных" он принял участие в пяти матчах и отметился одним ассистом.
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