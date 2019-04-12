Зидан может изменить свое решение касательно будущего Браима Диаса

Теги реал мадридбраим диасзинедин зидан

Зидан может изменить свое решение касательно будущего Браима Диаса

Зимний новичок "Реала" Браим Диас впечатлил своей игрой Зинедина Зидана.

Как сообщает Marca, Зидан может изменить свое решение по 19-летнему игроку и оставить его в команде на следующий сезон.

Напомним, ранее появилась информация, что Диас отправится в аренду в другой клуб.

"Реал" приобрел Диаса у "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. В составе "сливочных" он принял участие в пяти матчах и отметился одним ассистом.

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