Зидан может отказаться от подписания Мбаппе

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не уверен в целесообразности приобретения ближайшим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает испанская пресса, 46-летний специалист не хочет тратить почти весь трансферный бюджет клуба на одного футболиста, за которого придётся заплатить не менее 300 миллионов евро.

Зидан склоняется к варианту, согласно которому покупка 20-летнего Мбаппе будет отложена, а "сливочные" сосредоточатся на подписании хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и вингера "Челси" Эдена Азара.

При этом тренер "Реала" не прочь заполучить ещё одного флангового форварда. Приоритетная цель - Садио Мане из "Ливерпуля".

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