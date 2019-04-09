Зидан может отказаться от подписания Мбаппе

2 Теги реал мадридпсжкилиан мбаппезинедин зиданполь погбаэден азарсадио мане

Зидан может отказаться от подписания Мбаппе

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не уверен в целесообразности приобретения ближайшим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает испанская пресса, 46-летний специалист не хочет тратить почти весь трансферный бюджет клуба на одного футболиста, за которого придётся заплатить не менее 300 миллионов евро.

Зидан склоняется к варианту, согласно которому покупка 20-летнего Мбаппе будет отложена, а "сливочные" сосредоточатся на подписании хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и вингера "Челси" Эдена Азара.

При этом тренер "Реала" не прочь заполучить ещё одного флангового форварда. Приоритетная цель - Садио Мане из "Ливерпуля".

Не пропустите: Сарри порассуждал о возможном уходе Азара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

петушалду
петушалду

У переса денег нет. Все бабки ушли на стадион. Который он же через свою компанию и построит. Он возьмёт кредит на реал в сумме 500 миллионов евро, переведёт на счёт своей строительной компании. Как итог у Реала кредит на 500 миллионов у переса плюс 200 миллионов. И все это благодаря 3 ЛЧ. Теперь глоры Реала сожрут любое говно от дядюшки фло!

Ответить
OkTawius
Димон

в целом согласен с Зиданом, вбухивать столько денег в одного игрока - это глупо, даже если речь идёт о Мбаппе...но есть и другая сторона медали - столько денег вбухает кто-то другой и "Реал" пролетит мимо будущего лучшего игрока планеты

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее

Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
Полная таблица

топ-5 тегов