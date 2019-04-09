Зидан может отказаться от подписания Мбаппе
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не уверен в целесообразности приобретения ближайшим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Как сообщает испанская пресса, 46-летний специалист не хочет тратить почти весь трансферный бюджет клуба на одного футболиста, за которого придётся заплатить не менее 300 миллионов евро.
Зидан склоняется к варианту, согласно которому покупка 20-летнего Мбаппе будет отложена, а "сливочные" сосредоточатся на подписании хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и вингера "Челси" Эдена Азара.
При этом тренер "Реала" не прочь заполучить ещё одного флангового форварда. Приоритетная цель - Садио Мане из "Ливерпуля".
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Зидан может отказаться от подписания Мбаппе
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