Зидан может отказаться от приобретения форварда в зимнее трансферное окно

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зидан

Зидан может отказаться от приобретения форварда в зимнее трансферное окноГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может отказаться от приобретения форварда в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, за покупку нового нападающего уже в январе 2018-го года выступает президент королевского клуба Флорентино Перес. Однако наставник "сливочных" предпочитает подождать с подписанием игрока в линию атаки до лета, когда у него будет возможность непосредственно пройти подготовку к сезону вместе со своими новыми одноклубниками.

Напомним, "Реал" продлит контракт с Карвахалем. | soccernews.ru

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