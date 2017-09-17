Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может отказаться от приобретения форварда в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, за покупку нового нападающего уже в январе 2018-го года выступает президент королевского клуба Флорентино Перес. Однако наставник "сливочных" предпочитает подождать с подписанием игрока в линию атаки до лета, когда у него будет возможность непосредственно пройти подготовку к сезону вместе со своими новыми одноклубниками.

Напомним, "Реал" продлит контракт с Карвахалем. | soccernews.ru