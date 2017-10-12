Зидан может побить рекорд Гвардиолы

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вместе со своей командой может установить очередное достижение.

Так, в случае выигрыша матча 8-го тура Ла Лиги у "Хетафе", который состоится в ближайшую субботу, королевский клуб запишет на свой счет 13-ю подряд выездную победу в чемпионате, что превысит на одну игру показатель Хосепа Гвардиолы и его "Барселоны".

Напомним, "Реал" определился с размером предложения по Алабе. | soccernews.ru