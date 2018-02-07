Зидан может потребовать продажи Иско

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Зидан может потребовать продажи ИскоГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан следующим летом может потребовать от руководства своего клуба продажи полузащитника Иско.

Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "сливочных" является почитателем таланта 25-летнего хавбека своей команды. Однако в текущем сезоне французский специалист недоволен тем, как футболист играет. Поэтому уже по окончанию текущего сезона он будет готов расстаться с ним, если тот не докажет ему свою состоятельность.

Напомним, Перес отложил все переговоры до встреч "Реала" с ПСЖ. | soccernews.ru

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