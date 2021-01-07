Зидан может пропустить матч с "Осасуной"

"Реал", возможно, проведет матч с "Осасуной" без Зинедина Зидана.

Как сообщает Marca, у близкого человека французского специалиста обнаружили коронавирус, поэтому тренера отправили на карантин. Зидан вернется к своим обязанностям после получения отрицательного теста.

"Реал" встретится с "Осасуной" в субботу, 9 января. Матч начнется в 23:00 (мск).

После 17 туров "Реал" идет в Примере на втором месте, отставая от "Атлетико" на два очка.

Читайте также: Матч "Осасуна" - "Реал" находится под угрозой срыва. | http://soccernews.ru