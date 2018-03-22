Зидан может сам определить свою зарплату в ПСЖ

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Зидан может сам определить свою зарплату в ПСЖ

Руководство ПСЖ хочет заполучить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана любой ценой.

Как сообщает El Mundo Deportivo, президент парижан Нассер аль-Хелаифи предложил французскому специалисту самому определить свою зарплату в случае переезда на "Парк де Пренс".

Напомним, что Зидан связан с "Реалом" контрактом до 2020 года, однако его могут уволить по окончании нынешнего сезона, если "сливочные" не выиграют ни одного трофея.

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