Зидан может сменить Дешама в сборной Франции
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции в случае ухода Дидье Дешама.
Соответствующее заявление сделал президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре в интервью L’Equipe.
"У нас с Зиданом отличные отношения. Если Дешам покинет сборную, а я всё ещё буду здесь, то Зидан станет первым, кому я предложу работу", - сказал Ле Гре.
Напомним, что у Зидана действующий контракт с "Реалом" до июня 2022 года, однако летом с ним могут расстаться, если команда не выиграет ни одного трофея.
Не пропустите: Зидан показал свой первый гол в Лиге 1. | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
Как зайти в зону ЛЧ с игроками, которые не соответствуют уровню этого турнира? Рецепт от "Вольфсбурга" и Оливера Гласнера
-
Товарищеский матч с участием "Крыльев Советов" закончился дракой
-
Акинфеев - самый преданный футболист в мире. Он опередил Месси
-
Дуэль Моуринью и Гвардиолы, матч жизни для Гаттузо и еще 3 топ-встречи, которые стоит посмотреть на выходных
Лента новостей
-
1
"Лестер" добыл волевую победу над "Ливерпулем", забив три гола за 6 минут
-
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
"Локомотив" в 2008 году не захотел подписывать Ловрена
-
"Ливерпуль" потерял ещё двух игроков из-за травм
-
Агент Селюк прокомментировал достижение Роналду отметки в полмиллиарда подписчиков в соцсетях
-
Как зайти в зону ЛЧ с игроками, которые не соответствуют уровню этого турнира? Рецепт от "Вольфсбурга" и Оливера Гласнера
-
Два игрока "Барселоны" восстановились после травм
-
Клопп проводит юбилейный матч у руля "Ливерпуля"
-
Зидан может сменить Дешама в сборной Франции
-
Тренер "Уфы" недоволен работой клуба на трансферном рынке
-
ПСЖ хочет переманить Доннарумму
-
Евсеев рассказал, какой тренер его вдохновляет
-
Тер Штеген вступил в перепалку с болбоем во время матча с "Севильей"
-
1
Товарищеский матч с участием "Крыльев Советов" закончился дракой
-
1
Акинфеев - самый преданный футболист в мире. Он опередил Месси
-
"Арсенал" нацелился на португальского таланта
-
"Реал" просит Рамоса и Васкеса снизить зарплаты, чтобы рассчитаться с Бэйлом
-
1
"Барселона" заплатит "Боруссии" 5 миллионов евро за следующий матч Дембеле
-
Агент Мурило отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Локомотива"
-
1
Дуэль Моуринью и Гвардиолы, матч жизни для Гаттузо и еще 3 топ-встречи, которые стоит посмотреть на выходных
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14