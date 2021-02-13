Зидан может сменить Дешама в сборной Франции

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Зидан может сменить Дешама в сборной Франции

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции в случае ухода Дидье Дешама.

Соответствующее заявление сделал президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре в интервью L’Equipe.

"У нас с Зиданом отличные отношения. Если Дешам покинет сборную, а я всё ещё буду здесь, то Зидан станет первым, кому я предложу работу", - сказал Ле Гре.

Напомним, что у Зидана действующий контракт с "Реалом" до июня 2022 года, однако летом с ним могут расстаться, если команда не выиграет ни одного трофея.

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