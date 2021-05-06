Зидан может уйти из "Реала"

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Зидан может уйти из "Реала"Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Марио Кортехьяна, игроки "Реала" не верят в то, что Зидан останется на своем посту в следующем сезоне. 

В случае ухода Зидана, президент "сливочных" Флорентино Перес рассматривает возможность приглашения Йоахима Лёва или Рауля на место француза.

Клуб хочет, чтобы Зидан остался, но Зинедин устал коронавирусных протоколов в футболе и критики. Он хочет попробовать себя в качестве тренера сборной Франции.

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